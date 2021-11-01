Сочи, Краснодарский край, 1 ноября, 2021, 15:33 — ИА Регнум. В последние годы Россия достигла заметного прогресса в потенциале российских вооружённых сил в сфере воздушно-космической обороны. Об этом 1 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК.

Mil.ru Российские войска воздушно-космической обороны

«За последние годы возможности российских вооружённых сил в сфере воздушно-космической обороны заметно возросли. Так, чётко и эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба её компонента — орбитальная группировка спутников и наземные РЛС — гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск», — заявил Путин.