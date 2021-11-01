Киев, 1 ноября, 2021, 15:23 — ИА Регнум. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на внеочередных выборах городского главы Харькова заручился поддержкой почти 50% избирателей. Таковы данные параллельного подсчёта гражданской сети «Опора».

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«По данным наших наблюдателей, Терехов получает 50,06% голосов избирателей (погрешность чуть больше 1%)», — заявил 1 ноября в ходе брифинга координатор наблюдения гражданской сети за выборами в Харьковской области Николай Зинченко.

Его основной конкурент — бывший городской глава и самовыдвиженец Михаил Добкин — показал второй результат, набрав 28,21% (погрешность 0,8%). За кандидата от «Европейской солидарности», депутата Харьковского областного совета Александра Скорика проголосовали 5,6% избирателей (погрешность 0,3%), за самовыдвиженца Константина Немичева — 4,45% (погрешность 0,3%). Остальные кандидаты набрали меньше 4%.

Зинченко не исключил возможности проведения второго тура выборов и предложил дождаться официальных результатов голосования от горизбиркома.

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Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы городского главы города Харькова были назначены после смерти в декабре 2020 года ранее занимавшего этот пост Геннадия Кернеса.

Всего на должность мэра Харькова было зарегистрировано 13 кандидатов. Выборы состоялись 31 октября. Согласно данным экзитполов, побеждает исполняющий обязанности главы города Игорь Терехов. По предварительным данным, он набирает 53,8% голосов избирателей. Второе место на выборах занял Михаил Добкин (24,5%), замыкает тройку лидеров Александр Скорик (6,7%).