Харьков, Украина, , 20:35 — REGNUM В украинском Харькове зарегистрированы 13 кандидатов на пост мэра города. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», рассказала секретарь Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Екатерина Шалупня журналистам.

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«Всего зарегистрировано 13 кандидатов на должность мэра Харькова, — пояснила секретарь избиркома. — Сейчас они уже должны начинать свои избирательную кампанию, в частности, открывать избирательные фонды».

Отметим, что срок подачи документов на регистрацию в качестве кандидатов на должность мэра Харькова истек 30 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года стало известно о смерти городского главы города Харькова Геннадия Кернеса.