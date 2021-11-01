Одинцово, Московская область, 1 ноября, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 1 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 251 человека. Следом за Одинцово идут Мытищи, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 219 человек. На третьем месте расположился Солнечногорск, где COVID-19 диагностировали у 165 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2866 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 1 ноября в восьми городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.