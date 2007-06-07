Афины , 1 ноября, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Греция еще не закончила борьбу с COVID-19, вирус находит благодатную почву для распространения, заявил представитель правительства Янис Эконому на открытии своего брифинга для прессы в понедельник 1 ноября.

(сс)Mariagiannakopoulou1994 Янис Эконому

Он подчеркнул, что греческое общество, экономика и сектор образования не должны жить в локдауне и не вернутся в состояние изоляции.

«Государство сделало все возможное для того, чтобы жизнь вернулась в нормальное русло», — отметил Эконому.

Он сказал, что национальная программа вакцинации и кампания по убеждению людей сделать прививку будут продолжаться.

Эконому также отметил, что ученые одновременно предупреждают о необходимости вакцинации против гриппа, поскольку его сосуществование с новым коронавирусом сделает проблемы здравоохранения в зимний сезон еще более серьезными.