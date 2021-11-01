Нальчик, 1 ноября, 2021, 15:15 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за последние дни существенно выросла активность граждан в участии в кампании по вакцинации против коронавируса. Число привитых в сутки увеличилось вдвое.

Вакцинация

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«За последние десять дней число ежедневно вакцинируемых возросло вдвое. В день через пункты вакцинации проходят порядка двух тысяч человек, только за вчерашний день — 2148», — заявил 30 октября в ходе заседания правительства республики глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

По его словам, число привитых первым компонентом вакцины превысило 200 тыс. человек, вторым компонентом — 146 тыс. пациентов.

По его словам, число привитых первым компонентом вакцины превысило 200 тыс. человек, вторым компонентом — 146 тыс. пациентов.

Как разъяснили в оперштабе республики, эта цифра отличается от показателя «число вакцинированных полностью», так как не учитывает привитых однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт».

«При определении показателя имеющих коллективный иммунитет, мы учитываем число больных с сформированным иммунитетом за счет прививки, а также число граждан с естественным иммунитетом после перенесенного ковида. При этом в расчет берется не общее число переболевших, а число перенесших заболевание менее шести месяцев назад. На сегодня это — 265 709 человек, поэтому доля взрослого населения, входящего в расчет по наличию искусственного или естественного иммунитета к вирусу — 50,2%», — заявили в оперштабе.

Отметим, что на официальном портале федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом показатель коллективного иммунитета в Кабардино-Балкарии составляет на 29 октября 29,3%, число привитых первым компонентом — 198 118 человек, вторым — 181 040 человек.