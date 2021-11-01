Лондон, , 15:45 — REGNUM Британский исполнитель Эд Ширан высказался относительно гендера и своей сексуальной ориентации. Об этом 1 ноября пишет издание BuzzFeed.

Эд Ширан Цитата из т/с «Игра Престолов». 2011. США, Великобритания

По словам Ширана, он никогда не чувствовал себя «очень мужественным». «Я люблю музыкальный театр, люблю поп-музыку, люблю Бритни Спирс. Моя мужская сторона, наверное, сводится к тому, чтобы пить пиво и смотреть футбол», — признался артист. «Когда я был ребенком, я думал, что я гей», — заявил он.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году Эд Ширан женился на своей школьной подруге Черри Сиборн. Пара воспитывает годовалую дочь.

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