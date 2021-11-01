Красногорск, 1 ноября, 2021, 15:01 — ИА Регнум. За минувшие сутки число жертв COVID-19 в Подмосковье увеличилось на 47 человек. Такие данные следуют из статистики, приведенной 1 ноября Московским областным штабом по борьбе с распространением коронавируса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отметим, что эта цифра стала максимальным показателем смертности от COVID-19 с начала пандемии. До этого самое большое число жертв коронавируса в сутки на территории Подмосковья составляло 42 человек. Такой показатель фиксировался дважды — 9 февраля и 29 октября 2021 года.

Всего же, с начала распространения коронавируса, от COVID-19 в Московской области скончались 8 806 человек.