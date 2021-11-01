Липецк, 1 ноября, 2021, 14:51 — ИА Регнум. В Липецкой области 1 ноября подтверждено 395 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего на территории региона было выявлено 63 тыс. 17 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 55 тыс. 77 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 213 — за последние сутки.

За весь период скончались 2053 человека. 13 новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.