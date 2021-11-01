Ставрополь, , 14:48 — REGNUM В Ставропольском крае состоялся суперфинал Северо-Кавказского форума «Машук-2021». Из 12 претендентов, ранее одержавших победу в трех этапах конкурса, был определен победитель. Им стал Святослав Лисовский из Ставропольского края, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

Нива Иван Шилов © ИА REGNUM

Ему вручили сертификат на право получения главного приза — автомобиля «Нива Легенда». Его предоставило для финалиста, занявшего первое место в форуме «Машук-2021», руководство энергетической компании.

Сертификат вручил заместитель генерального директора энергокомпании Сергей Поляков. Как напомнили в компании, «Россети Северный Кавказ» оказывает поддержку молодежному форуму «Машук» уже не один год. Автомобиль в качестве главного приза предоставляется победителю уже в третий раз.

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