Таллин, 1 ноября, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Эстония вместе с Европейским союзом выступает за более эффективные глобальные действия по борьбе с изменением климата. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Климат

Так, объявлено, что Эстония поставила перед собой амбициозную цель — достичь климатической нейтральности к 2050 году, этого же добивается и весь ЕС.

Министры окружающей среды ЕС на прошедшей 6 октября нынешнего года в Люксембурге встрече согласовали направление, в котором Евросоюз будет двигаться на этих переговорах.

«Предпринятые на сегодня на глобальном уровне усилия по предотвращению повышения температуры оказались недостаточными. Наряду с Европейским союзом другие государства также должны поставить перед собой более жесткие, амбициозные цели», — отметил министр окружающей среды Эстонии Тынис Мёльдер.

26-я сессия конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (КС-26 РКИК ООН) проходит в Глазго (Шотландия).

На встрече участники конвенции объявят о своих климатических целях, оценят уже внесенный вклад и обсудят механизмы действия Парижского соглашения. Всего в климатической конференции ООН участвует 200 стран мира.