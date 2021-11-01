Киев, , 13:20 — REGNUM Запуск газопровода «Северный поток — 2» делает Украину более уязвимой к «российскому вторжению», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

Нафтогаз Telegraf.com.ua

«(Если) не будет физического транзита (газа) через Украину, это увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной со всеми ее последствиями», — сказал он в интервью Financial Times.

По его мнению Витренко, введение в эксплуатацию газопровода может сделать Украину более уязвимой к «российскому вторжению», поскольку Москва «избавится от сдерживающего фактора».

Как сообщало ИА REGNUM, одну из двух ниток российского газопровода «Северный поток — 2» уже заполнили техническим газом, а на второй продолжаются пусконаладочные работы. Новый газопровод будет поставлять газ из России в Германию через Балтийское море вместе с уже существующим газопроводом «Северный поток».

Читайте также: Первая нитка газопровода «СП-2» заполнена техническим газом