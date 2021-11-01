Москва, , 14:07 — REGNUM На Западе под многополярностью, которая формируется в современном мире, начали подразумевать необходимость для всех остальных признать лидерство западного мира и превосходства его ценностей. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава российского внешнеполитического ведомства считает такой подход неконструктивным.

«В этом проявляется их понимание серьёзных процессов, разворачивающихся в мире в связи с формированием многосторонности, многополярности в том смысле, в котором задумал бог, когда всех создал равными, — пояснил в интервью телеканалу «Россия 24» Лавров. — Так говорится даже в американской конституции, но об этом забывают, когда дело касается геополитики».

Российский министр добавил, что описанная на американском долларе многосторонность («единство в многообразии») и «на самом деле воплощенная в ООН, кажется неудобной, потому что этого «многообразия» оказывается многовато для тех, кто хочет утверждать повсюду единство своих ценностей».

Читайте также: Песков рассказал о сложностях США адаптироваться к новой системе координат

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Соединённым Штатам сложно адаптировать себя к реалиям многополярности, что приводит к разрушению международных институтов. По его словам, в глобальном мире происходит трансформация от однополярной системы к многополярной, «это очень болезненная ломка».