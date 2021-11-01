Рязань, 1 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Рязанской области 1 ноября впервые подтвердили 241 случай заражения коронавирусом, что на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Шестые сутки подряд зафиксировано 13 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,50%.С начала пандемии в Рязанской области выявлено 48 205 носителей коронавируса. Справились с заражением 42 668 жителей из них 20 — выписаны за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 1 423 пациентов.