Лос-Анджелес, США, 1 ноября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Американский актёр Джереми Реннер снова примерил костюм Соколиного глаза из кинокомиксов Marvel. Соответствующим роликом он поделился в личном Instagram-аккаунте 1 ноября.

Джосс Уидон Джереми Реннер в роли Соколиного глаза в фильме «Мстители»

https://www.instagram.com/p/CVtcYa8gnvG/

Одеться Соколиным глазом Реннера попросила дочь — в честь празднования Хэллоуина. Как рассказывает актёр, он «просто не смог сказать нет».

Напомним, что Джереми Реннер исполняет роль Соколиного глаза (Клинта Бартона) в фильмах киновселенной Mavel. Последним проектом с участием этого персонажа стал сериал «Соколиный глаз», премьера которого запланирована на конец ноября 2021 года.