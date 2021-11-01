Сеул, , 14:04 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало КНДР пригласить Папу Римского Франциска посетить Пхеньян, выразив надежду на достижение прогресса в усилиях по укреплению мира в регионе. Об этом 1 ноября сообщает Yonhsp News со ссылкой на представительницу министерства объединения Южной Кореи Ли Чжон Чжу.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление было сделано после того, как в ходе встречи с главой Южной Кореи Мун Чжэ Ином, состоявшейся 29 октября в Ватикане, Папа Франциск подтвердил готовность посетить Пхеньян.

Южнокорейский лидер заявил, что визит Папы Франциска в КНДР будет способствовать установлению мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Понтифик сказал, что готов отправиться в Северную Корею, если получит приглашение.

«Поскольку готовность Папы посетить Северную Корею подтверждена, мы надеемся на то, что Север проложит путь к укреплению мира на Корейском полуострове», — говорится в заявлении.

В ходе предыдущей встречи Мун Чжэ Ина с Папой Франциском в 2018 году южнокорейский лидер передал устное приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына, однако визит не состоялся из-за тупика в ядерных переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.