Москва, 1 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Россия наблюдает попытки властей Украины создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Возвращаясь к Украине, к «нормандскому формату»: да, обострение налицо. Наблюдаются попытки создать провокационную ситуацию, вызвать какой-то ответ от ополчения и втянуть Россию в какие-то силовые действия», — сказал Лавров в эфире телеканала «Россия 1».

Министр также обратил внимание на «загадочную историю» с турецким беспилотником Bayraktar в Донбассе.

«Командующий вооруженными силами Украины заявляет, что это вооружение было применено, а министр обороны говорит, что ничего подобного не случилось», — отметил Лавров.

Глава МИД РФ предположил, что в Киеве «сейчас рассуждают, что им выгоднее: показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.

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