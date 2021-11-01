Лавров: Украина своими провокациями пытается втянуть РФ в силовые действия
Москва, 1 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Россия наблюдает попытки властей Украины создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия, заявил 1 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.
Министр также обратил внимание на «загадочную историю» с турецким беспилотником Bayraktar в Донбассе.
Глава МИД РФ предположил, что в Киеве «сейчас рассуждают, что им выгоднее: показать «крутость», что они начали уже бомбить в грубое, прямое нарушение минских договоренностей, или сказать, что они все-таки выполняют минские договоренности, и предложить собраться в «нормандском формате».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября Генеральный штаб Украины официально сообщил о первом применении ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Позднее украинский министр обороны опроверг эти сообщения, однако СМИ Украины тиражируют видеозапись нанесения удара.
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