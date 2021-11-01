Владикавказ, 1 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло требует закрывать предприятия, нарушающие режим ограничений, введенного в связи с ситуацией по коронавирусу. В ходе состоявшегося 1 ноября аппаратного совещания он отметил, что это касается всех организаций общепита и других предприятий, которые должны были работать с применением кодов или с ограничением по заполняемости залов, или вовсе быть закрытыми в период с 26 октября по 7 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

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«Идут приглашения на подпольные вечерники, объявление висит в интернете два часа, потом его убирают. Адреса понятны, выходим с проверкой контроля соблюдения ограничительных мер и приостанавливаем деятельность», — цитирует Меняйло «Интерфакс».

Напомним, в РСО-Алании с 25 октября введены QR-коды о вакцинации для посещения ресторанов, кафе, театров, кинотеатров, бассейнов, фитнес-центров и других спортивных комплексов. Нерабочие дни в республике были введены раньше общероссийских — с 26 октября 2021 года.