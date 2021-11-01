Ханты-Мансийск, 1 ноября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В Югре за сутки выявлено 256 новых случаев заражения коронавирусом. Значительная часть из них зафиксирована в Сургуте (55 случаев), сообщает 1 ноября региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в регионе составлял 260 случаев.

По данным оперштаба, с начала пандемии на 1 ноября в Югре зарегистрирован 82 400 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 76 655 человек, 1355 пациентов с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).