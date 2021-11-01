Самара, 1 ноября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. 1504 носителя коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что всего по области выявили 134 692 случая заражения этой инфекцией. При этом в регионе всего скончались 4651 пациент с COVID-19, в том числе за минувшие сутки по области скончались 26 таких пациентов.

Согласно данным федерального оперативного штаба, в Самарской области справились с вирусом 102 722 человек, в том числе 780 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Согласно данным на 30 октября в Самарской области выявили 1405 носителей коронавируса.