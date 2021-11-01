Челябинск, 1 ноября, 2021, 13:14 — ИА Регнум. В Челябинской области 31 октября обнаружили 520 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 111 241 случай заражения. Вылечился 90 381 пациент.

Больных COVID-19 насчитывается уже 15 271 человек. Скончались от этой болезни ещё 29 граждан.