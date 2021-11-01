Москва, 1 ноября, 2021, 13:16 — ИА Регнум. Расходы на социальные цели в Москве растут каждый год. Об этом 1 ноября заявил руководитель департамента труда и социальной защиты населения столицы Евгений Стружак на заседании комиссии по экономической и социальной политике Московской городской думы, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Социальная составляющая бюджета Москвы очень значительная. И увеличивается с каждым годом», — сказал чиновник.

После этого он поблагодарил депутатский корпус Мосгордумы за поддержку в вопросах соцзащиты населения столицы.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Москва имеет возможности не просто сохранять, но и увеличивать объемы социальной помощи жителям», — отметил Стружак.