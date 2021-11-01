Саранск, 1 ноября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались пять человек. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано шесть летальных случаев.

За сутки скончались две женщины и трое мужчин в возрасте от 58 до 73 лет.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 720 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 ноября в регионе выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 162 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 926 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4467 человек.

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