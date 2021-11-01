Барнаул, 1 ноября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае, который прославился стабильно высокой смертностью от COVID-19 и очень низкими темпами вакцинации, ситуация с распространением коронавируса может ещё более ухудшиться. Дело в том, что власти региона, введя QR-коды для посещения общественных мест, не позаботились о достаточном количестве прививочных пунктов и информационной кампании. Судя по данным оперативного штаба, люди стали массово прививаться однократным компонентом прививки, подвергая риску себя и окружающих.

http://www.kosoblduma.ru Вакцина

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На ситуацию уже отреагировала депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»).

«Считаю, что государство должно нести полную ответственность за здоровье привитых граждан и за все возможные последствия от прививки. А то получается, что прививка как бы добровольная, но делать её обязательно надо, так как без неё на работу нельзя. Объявили, что без прививок теперь никуда, в итоге — огромные очереди за прививкой. Люди с нежеланием идут ставить, но куда деваться?

Почему никто не додумался, что при объявлении подобных ограничений количество желающих привиться резко возрастёт? Количество имеющихся пунктов вакцинации крайне мало. На весь Барнаул, в котором 700 тысяч человек только официально прописанных, несколько пунктов вакцинации, живые очереди по 40 человек», — написала она в своём телеграм-канале.

Всего на 1 ноября прививки получили 797 320 человек из более двух миллионов жителей Алтайского края. За выходные (30−31 октября 2021 года) прирост вакцинированных составил 20 520 человек. Такие данные приводит оперштаб.

Из общего числа привитых 64 385 жителей региона получили первую прививку (+6534 за выходные). Число полностью привитых граждан составляет 716 563 человека (+12 227 за выходные).

Очевидно, жители края в связи с введением QR-кодов, желая побыстрее разделаться с вакцинацией, выбирают именно однократную прививку. Хотя, напомним: вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области. По его словам, соответствующие изменения в методических рекомендациях вышли 30 октября.

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Также власти перестали сообщать о ревакцинированных.

Напомним, что для достижения коллективного иммунитета Алтайскому краю необходимо прививать более 10 тысяч человек ежедневно. С 30 октября в регионе стала действовать система QR-кодов для посещения торговых центров. Учитывая, что иммунитет вырабатывается далеко не сразу, новопривитые, получив доступ в общественные места, рискуют как заболеть, так и других заразить. Особенно учитывая огромные очереди в прививочные пункты, можно сказать, что вакцинация в регионе проводится «бестолково».

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Алтайский край для медицинских организаций поступило уже 1 039 058 комплектов вакцины против новой коронавирусной инфекции.

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