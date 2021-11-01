Саранск, 1 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 1 ноября выявили 162 новых случая заражения коронавирусом. Накануне подтвердили также 162 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 31 926 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписан 121 человек, всего с начала пандемии выздоровели 26 739 жителей Мордовии. 720 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались шестеро жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4467 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 31 октября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2435 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдают за состоянием 4031 человека.