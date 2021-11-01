Красногорск, 1 ноября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Уровень суточного прироста числа новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье продолжает расти. Об этом свидетельствует опубликованная 1 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона был подтверждено 2866 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 129 случаев больше аналогичного показателя 31 октября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2737 человек, а днем ранее — у 2680 жителей Подмосковья.

Всего по состоянию на 1 ноября в России выявлено 40 402 случая заражения коронавирусом.