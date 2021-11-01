Калуга, 1 ноября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 182 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 1 ноября. Днём ранее, 31 октября, в регионе было зарегистрировано 180 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 53 142 человек, 50 606 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерших нет. Всего с начала пандемии в регионе скончались 854 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации министра здравоохранения области Константина Пахоменко, по состоянию на 1 ноября в медицинских организациях области развёрнуто 2580 коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд составляет 14,9%. В тяжелом состоянии в больнице находится 281 пациент, из них один ребёнок. На ИВЛ находятся 78 человек. В сутки в стационары поступают до 140 человек с подозрением на COVID-19.