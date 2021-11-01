Черкесск, 1 ноября, 2021, 12:28 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки было зафиксировано 12 случаев летального исхода от осложнений после COVID-19. Этот показатель суточной смертности стал самым высоким за все время пандемии. Общее число умерших от COVID-19 в республике достигло 761 человека, сообщили 1 ноября в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе заразились коронавирусом 27 593 жителя, в том числе 86 тестов на наличие опасной инфекции подтвердились в течение последних суток. За этот же день были сняты с учета в связи с выздоровлением 88 пациентов, что стало рекордным за период с февраля 2021 года. Общее число сумевших справиться с болезнью достигло 24 037 человек.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии от COVID-19 лечатся 2795 человек. Из них в госпиталях проходят лечение 947 пациентов.