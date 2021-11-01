Пенза, 1 ноября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки выявили еще 368 носителей коронавируса. Соответствующие данные 1 ноября опубликованы общероссийским оперативным штабом.

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Накануне в регионе заболели 374 жителя. По информации на 1 ноября, с начала пандемии в Пензенской области зарегистрировали 80 559 случаев заражения коронавирусом.

Выздоровели 59 013 пациентов, в том числе за сутки — 25 человек.

Скончались за время наблюдения 3546 ковид-пациентов, из них 29 — за минувший день.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области для жителей старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от COVID-19, действует режим самоизоляции.

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