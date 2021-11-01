Майкоп, 1 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Адыгее число вакцинированных от коронавируса превысило 144 тыс. человек. Доля привитых составила почти 50% от всего взрослого населения, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Скриншот фото Владислава Шапши со страницы «ВКонтакте» Вакцинация

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«На сегодняшний день от коронавируса привито 144 560 жителей республики при плановом показателе — 288 тысяч вакцинированных или 80% взрослого населения», — говорится в сообщении правительства на официальной странице в Instagram.

Между тем на официальной странице федерального оперативного штаба сообщается, что коллективный иммунитет на 29 октября в Адыгее составил 33,3%. Уровень коллективного иммунитета не соответствует положенному, отметили в штабе.

Как было отмечено в правительстве, в настоящее время в республике занято около 80% коечного фонда в ковид-госпиталях. Всего развернуто 1050 коек.