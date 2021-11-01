В Тюмени открылся центр вакцинации от коронавируса
Тюмень, 1 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Тюмени с 1 ноября 2021 года открывается Центр вакцинации от COVID-19 на 11 постов в Легкоатлетическом манеже. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.
Yarregion.ru
Вакцинация
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Центр расположен на ул. Луначарского, 12 с пропускной способностью 900 человек в день.
Сделать прививку от коронавирусной инфекции можно ежедневно с 8:00 до 20:00 (с 6:00 до 18:00 мск).
По состоянию на 29 октября в Тюменской области полностью прошли вакцинацию 627 483 человек, коллективный иммунитет составляет 53,6%. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».