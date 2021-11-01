Москва, 1 ноября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Строительный комплекс столицы РФ работает на разбухание московской городской агломерации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал планы властей Москвы решить проблему строительного сектора, столкнувшегося с нехваткой трудовых мигрантов.

Строительство

«Строительный комплекс столицы РФ работает на разбухание московской городской агломерации. Если бы этого разбухания не было, то не было бы и потребности в таких масштабах строительства и в таком количестве рабочей силы, — сказал Колганов. — Это сложная проблема, так как процесс носит объективный характер. Москва по сравнению с другими регионами, а особенно по сравнению с большинством стран ближнего зарубежья представляет собой весьма привлекательную территорию с высоким уровнем занятости и оплаты труда. Более того, Москва предоставляет более широкие возможности для бизнеса. Здесь есть развитая инфраструктура, широкий рынок сбыта и так далее».

В результате, как пояснил Колганов, Москва растет, ей требуется все больше жилья и таким образом процесс идет по нарастающей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдуме заговорили о необходимости провести «демигрантизацию».