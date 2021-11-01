Чебоксары, 1 ноября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Чувашии в период нерабочих дней разрешат работать зоомагазинам. В первоначальном варианте ветеринарные пункты и зоотовары были учтены в указе, однако после очередного ужесточения их исключили из перечня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят сегодня, 1 ноября, на заседании регионального правительства.

Анастасия Полозкова ИА REGNUM Наблюдательная кошка

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

В ходе обсуждения ситуации с коронавирусом вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов обратился с просьбой разрешить работу специализированных магазинов по продаже кормов и препаратов для домашних животных. По его словам, данные обращения поступают от жителей республики и бизнес-сообщества.

«Много обращений о необходимости разрешения деятельности торговых объектов по продаже зоотоваров, включая корма для животных и препараты, так как на сегодняшний день многие корма и препараты невозможно купить в продовольственных магазинах», — сказал министр.

Глава Чувашии Олег Николаев открыто признал, что «не учли этот момент», поручив срочно внести соответствующие изменения в указе «с точки зрения разрешения»:

«Через запятую поставьте: зооаптеки и магазины по продаже зоотоваров. Такие специализированные магазины, конечно, должны работать. Поправьте, это наша ошибка, её надо быстренько поправить».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в Чувашии на нерабочий период ушли девять муниципальных образований, где ситуация с коронавирусом считалась наиболее неблагополучной. И первоначально разрешалось работать ветеринарным пунктам и зоомагазинам, но первые дни показали, что не все соблюдают данные ограничения и 29 октября их ужесточили — в результате «под раздачу» попали магазины по продаже препаратов и кормов для животных.