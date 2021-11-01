Число случаев COVID-19 в Томской области превысило 48 тысяч
Томск, 1 ноября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии в Томской области достигло 48 186. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Коронавирус
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За минувшие сутки зарегистрирован 241 новый случай. Коэффициент распространения инфекции составил 1,4.
Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 38 363 человека, в том числе 51 за последние сутки. Занятость коечного фонда для ковид-пациентов, по данным на 1 ноября, достигла 81%.