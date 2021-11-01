Казань, 1 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. В Татарии за прошедшие сутки выявили 189 носителей коронавируса. Это новый максимум с начала пандемии. Накануне заболели 179 человек. Таким образом, всего по состоянию на 1 ноября зарегистрировано 30 960 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Василий Поленов. Больная. 1886

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Выздоровели за время пандемии 25 344 ковид-пациента, скончались 988 носителей вируса. За минувший день выписали по выздоровлении 39 пациентов, количество летальных исходов увеличилось на семь.

Госпитализировали за прошлый день 54 человека, 135 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 107 носителей вируса, 28 проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в октябре 2021 года заболевших коронавирусом в 3 раза больше, чем в октябре прошлого года. Это связано преимущественно с циркуляцией в республике и в целом по стране индийского штамма, который в 2,5 раза более заразный по сравнению с британским штаммом.

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