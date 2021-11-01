Абакан, 1 ноября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация в Хакасии, по состоянию на 1 ноября, остаётся тяжёлой. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, из 1889 развёрнутых коек для ковид-пациентов занято 1760 или 93%.

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«Ситуация на понедельник остаётся прежней, тяжёлой. Все медицинские организации работают в крайне напряжённом режиме. Пока что какого-то послабления мы не увидели, но и пока рано об этом говорить», — отметил глава регионального минздрава Олег Ананьевский.

По его словам, в ближайшее время власти ожидают увидеть положительную динамику благодаря введённым ранее ограничениям.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе дополнительных мер в трёх крупнейших городах Хакасии — Абакане, Саяногорске и Черногорске была приостановлена работа общественного транспорта. С 28 октября по 7 ноября здесь закрыты заведения общепита, услуг и непродовольственные магазины.

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