Оренбург, 1 ноября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 412 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает 1 ноября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зафиксировано 89 798 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 4581,72 факта COVID-19.

Выздоровел 76 671 оренбуржец. Жертвами заболевания стали 2609 человек, в том числе 18 — за последние сутки.

Напомним, в Оренбуржье, как и в других региона России, период с 30 октября по 7 ноября является нерабочим. В Оренбурге с 1 ноября начали действовать QR-коды для посещения учреждений культуры и спортивных объектов. Между тем, эти учреждения в настоящее время закрыты. Ранее оренбуржцы жаловались на трудности получения QR-кодов.