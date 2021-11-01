Чита, 1 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, на 1 ноября от коронавируса полностью привиты уже 352 806 человек (+2970 за выходные дни, 30 — 31 октября 2021 г.). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Ещё 390 316 (+7317 за выходные дни) граждан получили первый компонент вакцины. Это на порядки больше, чем неделей ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 1 ноября 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года).

Читайте также: В Забайкалье жертвами COVID-19 стали ещё 18 человек

Читайте также: В Забайкалье значительно ускорились темпы вакцинации от COVID-19