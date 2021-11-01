Самара, 1 ноября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Дополнительные выплаты получат работники госучреждений культуры Самарской области. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Portable Antiquities Scheme Выплата

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Сообщается, что соответствующее решение принял глава региона Дмитрий Азаров, чтобы поддержать областные организации, которые подведомственны областному министерству культуры, а также не допустить уменьшение доходов их сотрудников, пострадавших в период ограничений.

Отмечается, что в регионе уже выпустили пакет мер для поддержки предпринимателей, которые были вынуждены приостановить свою работу в период нерабочих дней и понесли убытки.

«Учреждения культуры также относятся к числу наиболее пострадавших отраслей экономики. И нам крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек в это непростое для всех нас время. Ведь за каждым актером театра, музейным сотрудником, библиотекарем стоит семья, которую нужно обеспечивать всем необходимым. Мы не можем оставить людей, все наше творческое сообщество без внимания и заботы», — приводит пресс-служба слова Азаров, который в связи с этим принял решение о выделении дополнительных средств на компенсацию оплаты труда таких работников.

Глава области считает, что деятелям культуры в настоящий момент очень сложно. Поэтому руководство региона намерено выплатить в текущем году все зарплаты вне зависимости от числа выступлений и их нагрузки.

Отмечается, что государственным учреждениям культуры региона намерены компенсированы расходы на заработные платы, которые они понесли, начиная с сентября.