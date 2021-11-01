Москва, 1 ноября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. В telegram активно обсуждают блокировку ИА REGNUM в Белоруссии. В связи с чем имеем сказать следующее:

Шилов Иван Лукашенко

Лукашенко, получив от «союзной» России буквально всё, что хотел, начиная с политической поддержки против почти всего «многовекторного» мира и кончая критически важной экономической помощью Белоруссии, — теперь шаг за шагом начинает показывать Москве, что хозяин именно он.

REGNUM работает в России с 2002 года, а система его агентств — 1999 года. То есть мы с Союзным Государством России и Белоруссии почти ровесники. Поэтому мы хорошо помним и будем помнить, как именно официальный Минск год за годом воспитывал, финансировал и поддерживал в стране этнический национализм, уничтожал в общественном пространстве русский язык — язык абсолютного большинства жителей страны!

Мы хорошо помним, как Лукашенко ещё недавно трижды публично утверждал, что священная для нас Великая Отечественная война советского народа против Гитлера и фашистского нашествия — для него (и поэтому якобы и для его народа) — «не наша война». REGNUM говорил и будет говорить об этой жизненной и политической философии Лукашенко миллионам людей в России и по всему русскоговорящему миру. Заткнуть уши и нос никому не удастся.

Теперь, когда Лукашенко запретил вещание REGNUM на территории Белоруссии, мы с чистой совестью остаёмся едины с великим братским белорусским народом и нашей общей Великой Отечественной войной.

А сколько ещё фальшивых потребительских поцелуев в отношениях с Москвой осталось в арсенале Лукашенко — уже не важно.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

Важно то, что Лукашенко, к счастью, совершенно не лукав, не хитер, не считает нужным даже скрываться. Фальшь его слов о белорусах как о «русских высшего качества» — более чем очевидна. Большое спасибо ему за демонстративное лицемерие.

Отдельно хотелось бы отметить, что МИД России и на этот раз молчит, словно это МИД, а не Лукашенко, принял репрессивное решение против REGNUM. Можно даже подумать, что МИД (уже не в первый и не во второй раз; как в случае с журналистами REGNUM, отсидевшими больше года в тюрьме и потом приговоренными к пяти годам условно за критику разжигания русофобских настроений в Белоруссии, так и в случае с журналистом «Комсомольской правды», задержание которого оказалось «внутренним делом Белоруссии») — упорно поддерживает Лукашенко.

Нет сомнений в том, что чем глубже будет этот таинственный и необъяснимый союз между Лукашенко и МИД РФ, тем чаще будут повторяться в Белоруссии репрессии против российских СМИ.

Возможно, кому-то в МИДе кажется, что REGNUM должен попросить о заступничестве, и тогда они со всей силы обрушат на белорусский режим всю мощь своей знаменитой «глубокой озабоченности». Однако мы не верим как в силу «глубокой озабоченности» нашего МИДа, так и в то, что МИД захочет ее проявить, поэтому мы будем «воевать» и выигрывать эту «битву», как и раньше, самостоятельно. А уж исполнять ли свой гражданский и профессиональный долг МИДу — это, конечно же, дело только самого МИДа.