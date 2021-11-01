Красноярск, 1 ноября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Красноярском крае по данным на сегодня, 1 ноября, зарегистрирован всего 131 931 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 681 случай.

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением на дому находится всего 46 212 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3827 человек. При этом снято с медицинского наблюдения за последние сутки 3578 человек.

Всего в крае проведено 3 983 563 тестов на коронавирус, из них за последние сутки — 7622.