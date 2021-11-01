Владивосток, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Во Владивостоке вакцинация от коронавируса будет проходить с привлечением студентов медицинских учебных заведений. Такая мера предпринята для уменьшения очередей в прививочных пунктах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября в пресс-службе регионального правительства.

Mos.ru Вакцинация

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На вакцинацию жители Приморья записываются за неделю, в день прививаются от 5 до 7 тыс. человек. Первый компонент вакцины получили более 520 тыс. человек. Привлечение студентов к вакцинации позволит уменьшить очереди, снизив при этом нагрузку на врачей, предполагают в правительстве региона.

«88 студентов-волонтеров вышли на помощь в лечебные учреждения здравоохранения Владивостока. Ребят привлекают операторами для предварительного консультирования населения по вопросам вакцинации, внесения сведений из анкет пациентов в электронную систему учета, обработки информации по сертификатам вакцинированных, распределения потоков пациентов, помощи врачебному и среднему медицинскому персоналу при проведении вакцинации», — пояснила руководитель Владивостокского базового медицинского колледжа Маргарита Шарафутдинова.

Как сообщало ИА REGNUM, число коек для пациентов с COVID-19 в стационарах Приморского края увеличили с 2063 до 2423. Эти действия предприняты в условиях роста количества новых заболевших и достижения нового пика заражений.