Элиста, 1 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперштаб 1 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии подтверждено 657 случаев смерти среди пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии период нерабочих дней установлен с 30 октября по 7 ноября. Вместе с тем увеличено число пунктов вакцинации от COVID-19.