Чита, 1 ноября, 2021, 11:12 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 1 ноября 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 77 598, причём 1074 из из них обнаружили только за выходные (30−31 октября 2021 года).

Mos.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Началась неделя каникул: как Россия борется с пандемией — трансляция»

Вместе с тем 65 864 пациентов (+616 за выходные) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет уже 1591 человек (+18 за выходные).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 196 находятся в тяжёлом состоянии (+31 за выходные), 73 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+9 за выходные).

Читайте также: В Забайкалье скончались ещё семь пациентов с COVID-19