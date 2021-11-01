Уфа, 1 ноября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Привлекать к ответственности торговые центры, сотрудники которых пропускают граждан по чужим сертификатам о вакцинации предложили в парламенте Башкирии. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Торговый центр

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Отмечается, что с этой инициативой выступил руководитель фракции «Единая Россия» в парламенте Башкирии Рустам Ишмухаметов. Он отметил, что порядок проверки сертификатов о вакцинации далек от совершенства.

«Активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» под руководством наших депутатов провели рейды по проверке торговых центров Уфы. Их итоги свидетельствуют о недостаточной эффективности контроля. Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверят документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей. При этом женщина может даже пройти с сертификатом мужчины и наоборот — охранники на входе проверяют лишь наличие сертификата, не вдаваясь в подробности», — приводит пресс-служба его слова.

Депутаты считают, что ситуация вызывает серьезные опасения.

Отмечается, что нерабочие дни в России объявлены для минимизации контактов между людьми и сдерживания распространения коронавируса.

«При этом государство рассчитывает на сознательность своих граждан. Однако как показывает практика, сознательны далеко не все. Многие воспринимают нерабочую неделю как выходные, используют эти дни для совершения покупок и посещения общественных мест в целом. В торговых центрах наблюдается наплыв посетителей. При этом многие игнорируют настоятельные рекомендации о вакцинации и легко обходят запрет на посещение общественных мест для непривитых граждан. При таком раскладе нерабочие дни могут дать обратный эффект — контакты между людьми, в том числе непривитыми, возрастут, и мы можем получить всплеск распространения инфекции», — отмечает Ишмухаметов, который считает, что нужно привлекать к ответственности как торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам, так и самих жителей, которые пользуются чужими сертификатами.

Отмечается, что депутаты планируют изучить данный вопрос

«Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения», — подчеркнул Ишмухаметов.