Канье Уэст позвал Мэрилина Мэнсона на молитву после секс-скандала
Вашингтон, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст пригласил на воскресную службу музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом 31 октября сообщило издание TMZ.
Andreas Lawen, Fotandi
Мэрилин Мэнсон
По данным СМИ, одетые в белое артисты совершали обряд поклонения и пели тексты из Евангелия вместе с хористами. На службе также присутствовал певец Джастин Бибер. В Сети появились фотографии с богослужения.
https://twitter.com/ABELXDAYA/status/1454904216233730048
Ранее несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном, физическом и психологическом насилии. В их числе также выступила актриса сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко.