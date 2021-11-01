Вашингтон, 1 ноября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст пригласил на воскресную службу музыканта Мэрилина Мэнсона. Об этом 31 октября сообщило издание TMZ.

Andreas Lawen, Fotandi Мэрилин Мэнсон

По данным СМИ, одетые в белое артисты совершали обряд поклонения и пели тексты из Евангелия вместе с хористами. На службе также присутствовал певец Джастин Бибер. В Сети появились фотографии с богослужения.

https://twitter.com/ABELXDAYA/status/1454904216233730048

Ранее несколько женщин обвинили Мэрилина Мэнсона в сексуальном, физическом и психологическом насилии. В их числе также выступила актриса сериала «Игра престолов» Эсме Бьянко.