Канберра, , 11:01 — REGNUM Тайные любовные отношения между бывшим премьер-министром австралийского штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян и местным депутатом Дэрилом Магуайром стали предметом многочасовых слушаний Независимой комиссии по борьбе с коррупцией. На заседании были также обсуждены разговоры, которые Береджиклян вела со своим ближайшим политическим помощником, и отношения Магуайра с китайским застройщиком. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Отмечается, что комиссия также решила перейти в режим закрытых слушаний после того, как Береджиклян призналась, что она проигнорировала совет своего советника «бросить» Магуайра. Как оказалось, бывший возлюбленный Береджиклян также предлагал ей обзавестись вторым телефоном для ведения приватных разговоров.

«Во время интенсивных допросов Береджиклян временами казалась разочарованной и раздраженной. Она неустанно отрицала какие-либо правонарушения со своей стороны», — говорится в новостном материале.

Напомним, что ранее в отношение Глэдис Береджиклян было инициировано расследование по подозрению в коррупции.