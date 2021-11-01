Москва, 1 ноября, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Инициировать обращение в Конституционный суд по поводу заморозки накопительной части пенсии намерены депутаты СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 1 ноября, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Будем вновь инициировать обращение в Конституционный суд. Другого пути нет — необходимо использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы прекратить издевательство над Конституцией и миллионами российских пенсионеров», — заявил Миронов.

Он обратил внимание на опубликованную статью председателя Конституционного суда Валерия Зорькина «Под знаком Основного Закона», где он напомнил, что в рамках системы гарантий пенсионного обеспечения граждан в нашей стране осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год. Однако это требование Конституции до сих пор остается на бумаге.

Также Миронов напомнил заявление главы Минфина Антона Силуанова, который, отвечая в Госдуме на вопрос о восстановлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил, что правительство будет в первую очередь ориентироваться на поддержку пенсионеров, которые не имеют дополнительного дохода в виде зарплаты.

«Спасибо, конечно, за откровенность, но только кто дал право правительству произвольно определять очередность и обязательность исполнения положений Основного закона страны», — возмущен парламентарий.

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В конце 2020 года депутаты «Справедливой России» не смогли собрать необходимое число подписей депутатов Госдумы для обращения в КС по вопросу о конституционности решения заморозить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Тогда партию поддержали коллеги из КПРФ и даже один парламентарий от «Единой России». В итоге из 90 необходимых подписей для обращения в КС удалось собрать лишь 56 подписей, инициативу не поддержали депутаты от ЛДПР. В новом составе Думы у КПРФ и СРЗП 85 депутатов, шансы на успех выросли.

Вместе с тем Госдума в первом чтении приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсии на 2024 год.