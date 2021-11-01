Элиста, 1 ноября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. В Элисте с 1 ноября вновь заработали передвижные пункты вакцинации от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения Калмыкии.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе. Пункты вакцинации в Москве

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«Для удобства граждан с 1 ноября можно получить прививку от COVID-19 в двух мобильных пунктах. Третий передвижной пункт заработает с 4 ноября. Также прививку можно получить в четырёх стационарных пунктах», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии введена обязательная вакцинация от коронавируса. Профилактическими прививками от ковида должно быть охвачено не менее 80% работников медицинских и санаторных учреждений, социального обслуживания, образования, вахтовиков, волонтёров.