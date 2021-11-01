За два нерабочих дня на объектах торговли Чувашии нашли десятки нарушений
Чебоксары, 1 ноября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с нерабочими днями усилили работу мобильных групп, которая проверяет выполнение ограничительных мероприятий. За два первых дня на объектах потребительского рынка выявили почти 50 нарушений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 1 ноября, заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — министр экономики Дмитрий Краснов.
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По его словам, 30 — 31 октября в Чувашии работали 254 мобильные группы, которые проверили в муниципальных образованиях более 3,4 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе почти 2,5 тыс. объектов торговли.
По данным министерства, наибольшее число нарушений выявлено в Чебоксарах и Канаше — по 12.
Краснов также проинформировал, что на введённые ограничительные меры «бизнес реагирует по-разному, но в основном адекватно».